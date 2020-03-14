Красноярск, , 10:41 — REGNUM В Курагинском районе Красноярского края 13 марта были прекращены поиски пропавших без вести на месте прорыва дамбы золотопромышленного предприятия «Сисим». Об этом сообщает газета «Комсомольская правда — Красноярск» со ссылкой на КГКУ «Спасатель».

По информации спасателей, места поиска на реке «Сейба» Курагинского района были обследованы водолазами с использованием комплексов «Наутилиус-50» и «Оптима», но это не дало результатов. На место постоянного расположения поисково-спасательный отряд из Красноярска вернулся 13 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Курагинском районе Красноярского края были возобновлены поиски пропавших без вести на месте прорыва дамбы золотопромышленного предприятия «Сисим». Для этого на место трагедии выехал красноярский отряд водолазов.

Трагедия, во время которой в Курагинском районе Красноярского края в результате разрушения каскада дамб технологического водоёма золотодобывающей артели погибли 17 человек, 44 пострадали, а трое до сих пор числятся пропавшими без вести, произошла 29 ноября 2019 года. В ноября поиски пропавших пришлось приостановить из-за морозов.

Читайте ранее в этом сюжете: На месте прорыва дамбы в Красноярском крае возобновили поиски пропавших