Находка, Приморский край, , 10:16 — REGNUM Уголовное дело возбуждено следователями по факту разлива мазута при разгерметизации ёмкости на топливном складе в городе Находке в Приморском крае. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Разлив мазута произошёл 13 марта в 18:05 мск в результате взрыва на топливном складе в котельной. Площадь разлива топлива составила около одного гектара. Объём утечки оставил около 2,5 тысяч ку. метров.

По данным следствия, резервуар с топливом использовался КГУП «Примтеплоэнерго». В результате утечки произошло загрязнение мазутом береговой полосы, а также вод озера Солёное.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление конкретных виновников данного происшествия. Устанавливается размер ущерба, нанесённого окружающей среде, а также причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об объявлении в Находке режима ЧС после разлива мазута в результате разгерметизации ёмкости на топливном складе.

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