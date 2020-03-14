Лос-Анджелес, США, , 08:08 — REGNUM Транспортный самолёт 747−400 американской авиакомпании Polar Air Cargo, запросивший экстренную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского, приземлился на острове Шемья (Алеуты, США). Об этом сообщил портал The Aviation Herald.

«Из-за погодных условий самолет не мог приземлиться в Петропавловске (как и четыре других внутренних российских рейса) и задержался там примерно на 20 минут. Впоследствии самолёт направился на Шемья (США), где благополучно приземлился через 2,5 часа», — говорится в сообщении авиационного вестника.

Ранее СМИ сообщали, что на борту «Боинга», выполнявшего рейс из Лос-Анджелеса в Токио сработала пожарная сигнализация. Экипаж сделал запрос об аварийной посадке в аэропорту Елизово на Камчатке, однако продолжил свой полёт из-за невозможности приземления.