Владимир, , 07:55 — REGNUM Во Владимирской области на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с поездом. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 2:20 по московскому времени на 16-м километре автодороги Кольчугино — Киржач в Киржачском районе.

Уточняется, что произошло столкновение пассажирского поезда Кинешма — Москва и автомобиля Hyundai Solaris, который управлял водитель 1984 года рождения.

Водитель и пассажир 1991 года рождения автомобиля Hyundai Solaris скончались на месте. Ещё трое подростков — 2006, 2003 и 2002 годов рождения были госпитализированы.