Анкара, , 07:56 — REGNUM Более 40 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Турции. Об этом 14 марта сообщает телеканал Haber Turk.

По информации телеканала, дорожно-транспортное происшествие произошло на 17-м километре трассы Аксарай — Адана. Пассажирский автобус врезался в грузовой прицеп, после чего «свалился с дороги».

По предварительным данным, в результате происшествия 42 пассажира и два водителя автобуса получили травмы. Двое пострадавших получили серьёзные ранения. По свидетельству одного из пассажиров, авария могла произойти из-за того, что водитель задремал за рулём.

На месте произошедшего работают пожарные, спасатели, медики и полиция. Другие подробности пока не известны.