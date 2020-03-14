Сургут, Югра, , 06:34 — REGNUM Врач из Сургута (ХМАО) обвиняется в финансировании терроризма и участии в вооружённом формировании на территории Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Главным СУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с ФСБ России и Центром «Э» ГУ МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Югры Зураба М.

Следствием установлено, что в период с октября 2014 по январь 2015 года Зураб М. на территории Сирийской Арабской Республики принимал участие в незаконном вооруженном формировании международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оказывая медицинскую помощь её участникам. В начале февраля 2015 года Зураб М. вернулся в Сургут.

Кроме того, с сентября 2014 по февраль 2016 года Зураб М. перечислил 135 тыс. рублей другому участнику запрещённой террористической организации.

Зураб М. обвиняется в совершении преступлений по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам России») и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»).

Дело врача из Сургута направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.