Находка, Приморский край, , 06:02 — REGNUM Произошедший из-за взрыва на котельной в Находке разлив мазута объемом около 2,5 тысяч куб. метров стал причиной введения режима ЧС в городе. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в Instagram.

«Решением КСЧ Находкинского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации, что позволит тратить средства резервного фона на ликвидацию последствий», — заявил Кожемяко.

По словам главы региона, система теплоснабжения Находки не будет нарушена, котлы работают в штатном режиме, запасы мазута есть.

«Следственные органы сейчас разбираются, что произошло с этой емкостью, — добавил губернатор. — Почему произошел такой взрыв».

Напомним, взрыв на одной из котелен Находки произошел в ночь на 14 марта. В результате чего произошла разгерметизация емкости с топливным мазутом. В результате большой объем жидкости распространился по окружающей территории, в том числе попал в озеро. Ситуацию облегчает то, что поверхность водного объекта в настоящее время закрыта льдом. Сотрудники МЧС убирают мазут с его поверхности, после чего вещество будет вывезено на полигон для сжигания.