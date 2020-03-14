Тюмень, , 05:36 — REGNUM В Тюменской области в 2019 году по фактам жестокого обращения с животными было возбуждено 11 уголовных дел. Пять из них направлены в суды, сообщил на пресс-конференции начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры региона Альберт Новопашин.

Также была проверена работа муниципалитетов Тюменской области и специализированных на отлове бездомных животных организаций на предмет исполнения контрактов.

Как выяснилось, не везде размещались графики отлова животных на официальных сайтах, с подрядчиками администрации местами несвоевременно рассчитывались за отлов и содержание безнадзорных собак.