Дамаск, , 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия. Об этом 14 марта сообщает РЕН-ТВ.

«В течении трех недель нас обучали американские специалисты. Обучали обращаться с оружием и подрывной деятельности», — сказал боевик.

По его словам, обучение проходило в специальном лагере близ Эт-Танфа на юге Сирии. При этом оружие диверсантам выдавали американские военные. Соуд объяснил, что канал поставки был организован через Саудовскую Аравию и Иорданию. Отмечается, что сейчас показания дезертира проверяют.

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