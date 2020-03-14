Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Обвинения против гражданина РФ Дениса Сотникова, который якобы причастен к мошенничеству с ценными бумагами, выдвинула Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе регулятора.

По данным SEC, Сотников привлекал американских инвесторов к покупке фиктивных депозитных сертификатов через интернет-рекламу и «поддельные» сайты законных финансовых учреждений.

«Инвесторы были обмануты на миллионы долларов через сеть фальшивых веб-сайтов и скрытых личностей», — прокомментировал выдвинутые обвинения руководитель отдела по защите прав инвесторов SEC.

В комиссии сообщили, что своими действиями гражданин нанёс ущерб в размере не менее $26 млн.

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