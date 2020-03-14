Находка, Приморский край, , 04:58 — REGNUM Устранять последствия разгерметизации емкости с топочным мазутом в Находке выдвинулись сотрудники МЧС, сообщает 14 марта пресс-служба ГУ МЧС по приморскому краю.

На одном из топливных складов города произошел разлив мазута из емкости объемом 2500 куб. м. К ликвидации последствий аварии привлечены 79 сотрудников спецслужб и 17 единиц техники, в том числе 25 человек от МЧС.

В настоящее время происходит обваловка территории и откачка топлива в специальную емкость.