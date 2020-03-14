Ханты-Мансийск, 14 марта 2020, 04:43 — REGNUM В Югре у зарубежного спортсмена заподозрили коронавирус. В Ханты-Мансийске эвакуировали жителей гостиницы и у всех взяли анализы. Проводится вирусологическое исследование. Об этом сообщила СМИ заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу Инна Кудрявцева.
В эти дни в Ханты-Мансийске проходит чемпионат Европы и финал Кубка мира по спортивному ориентированию. Участники из 18 стран проживают в гостинице «Олимпийская».
Как сообщил Znak.com руководитель «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко, медики обследовали простудившегося гражданина Норвегии. Первые тесты показали отсутствие коронавирусной инфекции у иностранных спортсменов.
Читайте ранее в этом сюжете: В Югре из-за коронавируса отменили международный лыжный марафон