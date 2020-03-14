Томск, , 04:43 — REGNUM В Томской области потушили пожар в цеху по переработке мяса, расположенном в ангаре на улице Героев Чубаровцев. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

В 05:20 пожар был локализован на площади две тысячи квадратных метров. В 07:47 пожар был ликвидирован.

В тушении пожара участвовали около 60 человек и 20 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 марта в Томске загорелся цех по переработке мяса, расположенный в одноэтажном кирпичном ангаре на улице Героев Чубаровцев. По предварительной информации, возгорание было локализовано на площади одна тысяча квадратных метров.

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