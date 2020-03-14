Томск, , 03:16 — REGNUM В Томске загорелся цех по переработке мяса. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Сообщение о возгорании в одноэтажном кирпичном ангаре на улице Героев Чубаровцев поступило в дежурную часть в 03:13 по местному времени. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что пожар возник в одноэтажном кирпичном ангаре, в котором расположен цех по переработке мяса.

В 05:20 пожар был локализован на площади одна тысяча квадратных метров.

К тушению пожара, которому был присвоен повышенный уровень сложности, привлечены 60 человек и около 20 единиц техники. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.