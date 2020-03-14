Находка, Приморский край, , 00:08 — REGNUM Разгерметизация ёмкости с мазутом объёмом три тыс. кубометров произошла на топливном складе котельной в городе Находке в Приморском крае. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Площадь разлива топлива после разгерметизации ёмкости с мазутом составила около одного гектара. На месте над ликвидацией последствий утечки работают более 30 человек и 15 единиц техники.

Производится откачка топлива из повреждённой ёмкости и обваловка территории. Группа, работающая на месте происшествия, увеличивается. На работу котельной инцидент не повлиял.

Причины и обстоятельства разгерметизации ёмкости устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале проверки следователями в Красноярском крае факта загрязнения топливом реки Ангары.

Читайте ранее в этом сюжете: Загрязнением Ангары топливом заинтересовался красноярский СК