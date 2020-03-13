Скопье, , 22:36 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче заявил, что сегодня, 13 марта, в результате обследования 10 пациентов на коронавирус было выявлено четыре новых случая заражения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в настоящий момент все заболевшие коронавирусом находятся в стабильном состоянии, кроме пациента из города Дибра, состояние которого ухудшилось.

В настоящее время в городе Дибра и городской центр Жупа, где были выявлены случаи заболевания, объявлено чрезвычайное положение и введено ограничение свободы передвижения.

В настоящий момент в Северной Македонии выявлено 13 случаев заражения.

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