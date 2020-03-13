Петропавловск-Камчатский, , 22:01 — REGNUM В акватории Охотского моря потерял ход рыболовецкий траулер, сообщает 13 марта ТАСС со ссылкой на региональные экстренные службы.

По предварительным данным, причиной аварии является намотавшейся на гребной винт трос.

К району бедствия направлено спасательное судно «Преданный» с водолазами. В течение двух суток оно должно дойти до траулера, который сейчас держит на буксире другое рыболовецкое судно.

На борту терпящего бедствие траулера находятся 62 человека. Они обеспечены водой, горючим и питанием. По мнению спасателей, их жизни сейчас ничего не угрожает.

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