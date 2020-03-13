Приштина, , 22:18 — REGNUM Вечером 13 марта премьер-министр Косово Альбин Курти совместно с министром здравоохранения Арбеном Витией провели пресс-конференцию, в ходе которой было сообщено о первых двух случаях заражения коронавирусом в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, одна из заболевших — двадцатилетняя гражданка Италии, второй — гражданин Косово в возрасте 77 лет.

В настоящее время оба проходят лечение в Инфекционной клинике при Университетском клиническом центре в Приштине. Их состояние стабильно.

В настоящее время идет поиск людей, вступавших в контакт с пациентами и приняты меры для их изоляции. Созвано заседание Комитета по координации и оценке ситуации с коронавирусом.

Глава правительства Курти призвал граждан не поддаваться панике и ограничить передвижения.

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