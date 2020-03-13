Магас, , 21:23 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое пострадали и один похищен в результате перестрелки в одном из сёл Ингушетии. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, инцидент произошёл около 16:50 мск в селении Экажево на улице Арапиева. Между представителями разных родов произошёл бытовой конфликт, перешедший в перестрелку. На место происшествия выехали сотрудники полиции.

В результате конфликта от полученных на месте происшествия ранений скончался один человек, ещё одного человека похитили злоумышленники, передвигавшиеся на автомобилях «Лада Гранта» и Hyundai Solaris. Двое полицейских, попытавшиеся урегулировать конфликт, получили ранения и были госпитализированы.

В настоящее время ситуацию контролируют сотрудники правоохранительных органов. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Начаты мероприятия по установлению личностей и задержанию лиц, причастных к инциденту.

Ранее ИА REGNUM сообщало о самосуде, который устроили жители Дагестана над односельчанином, осквернившим могилу их матери.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Дагестана устроили самосуд над односельчанином за осквернение могилы