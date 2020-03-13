Лянтор, Югра, , 20:44 — REGNUM В Югре оправдан житель Лянтора, обвинённый в смерти восьми подростков на пожаре, который произошёл в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба Сургутского районного суда.

Напомним, гражданин И., являясь владельцем дачи в посёлке Лянтор, нарушил нормы противопожарной безопасности, храня в помещении частного дома различные ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями. Предоставив дачу подросткам для празднования дня рождения, он не проследил за поведением несовершеннолетних, которые, растапливая баню в доме, допустили пожар. В огне погибли восемь несовершеннолетних. Трагическую роль в их смерти сыграл факт, что дом вспыхнул, как спичка.

Сургутский районный суд приговорил владельца дачи по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности») к трём годам колонии-поселения в ноябре 2019 года.

Апелляционным приговором судебной коллегии по уголовным делам приговор отменён.

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