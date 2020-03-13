Москва, 13 марта 2020, 20:37 — REGNUM В Никулинском суде Москвы 13 марта состоялось слушание о пересмотре решения о взыскании имущества бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко в доход государства, сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката Захарченко Александра Горбатенко.
В ходе заседания выяснилось, что пристав-исполнитель считает нужным прекратить исполнительное производство в отношении подруги Захарченко Лидии Горшковой. С ее счета в пользу государства должны были списать 250 тысяч долларов, однако деньги исчезли.
«По решению суда в доход государства со счета Горшковой должны быть взысканы 250 тысяч долларов, которые находились у неё на счету, но куда-то делись. Защита и суд не понимают, куда пропали эти средства со счёта», — сообщил Горбатенко.
По словам адвоката, суд рассмотрит возможность прекращения исполнительного производства в отношении Горшковой.
Как сообщает ИА REGNUM, экс-полковник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
В начале декабря 2017 года Никулинский суд Москвы изъял у Захарченко имущество на сумму более 9 миллиардов рублей.