Москва, , 20:37 — REGNUM В Никулинском суде Москвы 13 марта состоялось слушание о пересмотре решения о взыскании имущества бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко в доход государства, сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката Захарченко Александра Горбатенко.

В ходе заседания выяснилось, что пристав-исполнитель считает нужным прекратить исполнительное производство в отношении подруги Захарченко Лидии Горшковой. С ее счета в пользу государства должны были списать 250 тысяч долларов, однако деньги исчезли.

«По решению суда в доход государства со счета Горшковой должны быть взысканы 250 тысяч долларов, которые находились у неё на счету, но куда-то делись. Защита и суд не понимают, куда пропали эти средства со счёта», — сообщил Горбатенко.

По словам адвоката, суд рассмотрит возможность прекращения исполнительного производства в отношении Горшковой.

Как сообщает ИА REGNUM, экс-полковник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

В начале декабря 2017 года Никулинский суд Москвы изъял у Захарченко имущество на сумму более 9 миллиардов рублей.