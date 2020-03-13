Ханты-Мансийск, , 19:41 — REGNUM В ХМАО под домашний арест помещён бывший заместитель директора «Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Следствием установлено, что в 2016 году интернат заключил договор с ООО «Планета Сервис» на проведение обучающих семинаров для судей ГТО на сумму более миллиона рублей. При этом семинары были проведены педагогическими силами колледжа, а руководство учебно-спортивного учреждения подписало акты для ООО «Планета Сервис», организации провели оплату по счетам. По версии следствия, замдиректора спортивного интерната и директор ООО разделили деньги между собой.

Бывший замдиректора обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Что касается предпринимателя, то как ранее сообщало СУ СКР по ХМАО, он также помещён под домашний арест. По версии следствия, коммерсант в период с 2014 года по настоящее время совершал хищение денежных средств бюджетных организаций по заключенным с ними договорам на оказание услуг. Фактически работы не выполнялись или выполнялись частично, считает следствие.

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