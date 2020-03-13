Краснодар, , 19:22 — REGNUM Специалисты министерства здравоохранения Краснодарского края назвали ложными слухи в социальных сетях о нескольких заразившихся коронавирусом в регионе. Как сообщают «Кубанские новости», в социальных сетях пользователи стали распространять информацию о том, что в Краснодаре не один человек заразился коронавирусом, а их несколько. В частности, речь идет о Динском районе, Славянске-на-Кубани, станице Полтавской и других.

В министерстве здравоохранения региона назвали эти слухи не соответствующими действительности.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в Краснодарском крае зарегистрирован только один случай коронавирусной инфекции у жителя небольшого населенного пункта, расположенного под Приморско-Ахтарском.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что он посещал Италию — страну неблагополучную по коронавирусной инфекции. Мужчина госпитализирован в инфекционный бокс. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.