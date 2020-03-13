Ростов-на-Дону, , 19:18 — REGNUM В Ростовской области на трассе Егорлыкская — Сальск произошло ДТП, в результате которого один из водителей погиб. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 13 марта.

Авария произошла около 13:00 мск в Целинском районе. По предварительным сведениям, водитель Lada Priora при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Datsun.

«В результате ДТП оба водители были доставлены в больницу. Впоследствии водитель автомобиля Datsun скончался», — уточнили в ведомстве.