Батайск, Ростовская область, , 19:06 — REGNUM В Ростовской области водитель сбил 11-летнего ребёнка, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 13 марта.

Авария произошла в 17:45 мск на улице Ленина в Батайске. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan сбил мальчика, перебегавшего дорогу в неустановленным месте.

«В результате ДТП ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что похожее происшествие произошло на улице Ленина в Азове 20 января. Водитель Toyota Corolla сбил пешехода 2009 года рождения.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Ростовом-на-Дону водитель сбил ребёнка