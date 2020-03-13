Владимир, , 18:54 — REGNUM Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело по факту присвоения денежных средств на сумму более двух миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

23-летний местный житель с августа по декабрь 2019 года работал менеджером в магазине, где продавались средства мобильной связи. В его обязанности входил сбор и пересчет выручки магазина для последующей инкассации. В это время молодой человек, по версии следствия, присваивал денежные средства организации, которые тратил на спортивные ставки в мобильном приложении.

Компания потеряла два миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по шести эпизодам статьи «Присвоение денежных средств» и трём эпизодам статьи «Присвоение денежных средств в крупном размере». Обвиняемый признался в содеянном, но материальный ущерб не возместил.