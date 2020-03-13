Салехард, 13 марта 2020, 18:47 — REGNUM На Ямале отменили оправдательный приговор присяжных по факту убийства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
Отмечается, что 9 декабря был оправдан мужчина, который, по версии следствия, во время драки нанёс множественные удары знакомому ножом. Потерпевший скончался на месте.
Прокуратура обжаловала решение присяжных, указывая на систематические нарушения закона со стороны адвокатов. Судебная коллегия по уголовным делам суда ЯНАО отменила оправдательный приговор.
Суд вновь рассмотрит уголовное дело об убийстве по существу.