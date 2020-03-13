Салехард, , 18:47 — REGNUM На Ямале отменили оправдательный приговор присяжных по факту убийства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Отмечается, что 9 декабря был оправдан мужчина, который, по версии следствия, во время драки нанёс множественные удары знакомому ножом. Потерпевший скончался на месте.

«В нарушение закона в присутствии присяжных заседателей подсудимый и его защитники неоднократно заявляли о недопустимости доказательств, искажали содержание показаний свидетелей, а также сообщали сведения, исследование которых не относится к компетенции присяжных заседателей», — говорится в заявлении прокуратуры.

Прокуратура обжаловала решение присяжных, указывая на систематические нарушения закона со стороны адвокатов. Судебная коллегия по уголовным делам суда ЯНАО отменила оправдательный приговор.

Суд вновь рассмотрит уголовное дело об убийстве по существу.