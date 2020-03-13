Магас, , 18:35 — REGNUM В Ингушетии погиб в результате перестрелки местный житель. Конфликт со стрельбой произошел в Назрановском районе 13 марта, пишет «Интерфакс».

Отношения выясняли два молодых человека из разных тейпов. Причиной ссоры, по словам источника информагентства, стала давняя личная неприязнь. В ходе разбирательств раздались выстрелы, один их участников был смертельно ранен.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего инцидента. Комментариев по данной информации на официальных сайтах правоохранительных органов пока нет.

Читайте также: В Ингушетии произошел конфликт со стрельбой, есть погибшие

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в результате конфликта между тейпами погиб житель Ингушетии. Еще семеро получили ранения.