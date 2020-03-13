Владимир, , 18:34 — REGNUM Во Владимире в районе улицы Маяковского были задержаны два несовершеннолетних распространителя наркотиков. Об этом 13 марта ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Во время патрулирования росгвардейцы увидели двух неизвестных граждан, которые пытались сбежать, увидев патрульный автомобиль. Их поймали. Задержанными оказались несовершеннолетние жители города Вязники, которые занимались распространением наркотических веществ через закладки в тайники. На прилежащей территории было обнаружено девять свёртков с порошком.

Задержанных передали полиции. Экспертиза показала, что в свёртках были синтетические наркотики.