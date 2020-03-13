Калуга, , 18:59 — REGNUM В Калуге за два месяца 2020 года с участием нетрезвых водителей произошло 11 ДТП, в которых 17 человек пострадали. По состоянию на 29 февраля на территории областного центра выявлены 174 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

Госавтоинспекцией Калуги с 13 марта началось оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД будут останавливать все без исключения транспортные средства на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя автомобиля будет исходить запах алкоголя или его поведение не будет соответствовать обстановке, водителю будет предложено пройти проверку на трезвость и на употребление наркотических веществ.

«За управление транспортом в состоянии опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено лишение права управления транспортным средством от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования виновному лицу грозит уголовное наказание. Максимальная санкция за данное преступление — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет», — сказала Екатерина Линькова.

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