Нижние Серги, Свердловская область, , 18:03 — REGNUM В Нижних Сергах (Свердловская область) спасли кота с десятиметрового столба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Отважное животное двое суток просидело на электрическом столбе на улице Южной. Кот не мог слезть и собирал вокруг себя прохожих громких криком.

Спасти животное отправились местные пожарные. Для успеха операции была выключена электролиния, и дальше пожарные забрались с помощью автолестницы и взяли на руки кота. Тот уже передан хозяевам.

«Пожарные доказали, что они не только тушат пожары, но и совершают маленькие добрые дела», — отмечают в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожарные спасли кота и других жителей горящей квартиры в Москве. Никто не пострадал.

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