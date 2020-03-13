На сайте Минздрава РФ появился раздел, посвященный коронавирусу

Москва, 13 марта 2020, 17:33 — REGNUM На официальном сайте Министерства здравоохранения РФ появился специальный раздел, посвященный ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Здесь размещена актуальная информация по симптомам коронавируса, организации медицинской помощи, а также ответы на самые популярные вопросы.
Раздел обновляется постоянно, по мере поступления новой информации.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации.