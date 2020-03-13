Москва, , 17:33 — REGNUM На официальном сайте Министерства здравоохранения РФ появился специальный раздел, посвященный ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Здесь размещена актуальная информация по симптомам коронавируса, организации медицинской помощи, а также ответы на самые популярные вопросы.

На сайте Минздрава РФ появился раздел, посвященный коронавирусу Rosminzdrav.ru

Раздел обновляется постоянно, по мере поступления новой информации.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации.