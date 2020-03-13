Воронеж, , 17:19 — REGNUM Хищение 4,6 млн рублей из бюджета при закупке песка для муниципальных нужд выявлено прокуратурой Воронежа. По факту хищения возбуждено уголовное дело, кроме того, прокуратура внесла представление мэру Вадиму Кстенину, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов 13 марта.

Как было установлено в ходе проверки, в августе 2019 года комбинат благоустройства Коминтерновского района Воронежа заключил муниципальный контракт с ООО «СпаркИнвест» на поставку песка. По условиям контракта, поставщик должен был поставить строительный песок в соответствии с требованиями госта на более чем 4,6 млн рублей. Тогда же, летом-осенью 2019 года поставщик отгрузил заказчику строительный песок и представил копию сертификата соответствия, копию протокола испытания песка о соответствии вышеуказанным требованиям ГОСТ, комбинатом заказ был оплачен.

Однако в ходе прокурорской проверке при исследовании проб поставленного песка в лаборатории выяснилось, что песок не соответствует требованиям муниципального контракта, и стоит в три раза дешевле, чем значится в документах.

«Вскрытые прокуратурой города факты свидетельствуют о поставке от имени ООО «СпаркИнвест» дешевого товара под видом более дорогого вследствие отсутствия со стороны должностных лиц комбината благоустройства надлежащего контроля», — подчеркнули в прокуратуре.

По информации прокуратуры, при приёмке груза на комбинате не проводили взвешивание песка, расчёт с поставщиком производился исходя из тоннажа, указанного в товарно-транспортных накладных.

«Таким образом, в настоящее время невозможно высказаться о действительном объеме поставленного песка», — уточнил представитель ведомства.

По мнению прокуратуры, выявленные нарушения говорят о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами.

Прокуратура по результатам проверки внесла представление главе Воронежа Вадиму Кстенину об устранении нарушений бюджетного законодательства и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. По факту хищения неустановленными лицами из бюджета 4,6 млн рублей возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.