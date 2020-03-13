Рим, , 17:40 — REGNUM Скрывавшийся мафиози был арестован сотрудниками правоохранительных органов при проверке соблюдения карантина в Италии. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба правоохранительных органов провинции Реджо-Калабрия.

Разыскиваемый преступник, 42-летний Чезаре Антонио Корди скрывался от правосудия с августа 2019 года, после расследования деятельности одного из кланов преступной организации, занимавшейся распространением наркотиков.

Корди был обнаружен в одном из жилых домов в Реджо-Калабрии, жители которого в связи с карантином по коронавирусу выходят на улицу только за продуктами. Правоохранителями был остановлен мужчина с пакетами, который сообщил, что несёт продукты другу. За мужчиной была установлена служка и выяснилось, что в его квартире скрывается беглый преступник.

Силовики задержали преступника, когда он пытался скрыться от правосудия через чёрный ход. Ему вменяется незаконное ношение и хранение оружия, поджог, а также участие в мафиозной преступной группировке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жёстких карантинных мерах, которые были введены на всей территории Италии в связи с эпидемией коронавируса. Власти страны готовятся к изъятию гостиниц под обустройство в них помещений для карантина больных.

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