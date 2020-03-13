Казань, , 21:12 — REGNUM На залитые талой водой дороги жалуются жители в поселках под Казанью. Вода препятствует проезду по дорогам, отрезает людей от объектов инфраструктуры. Среди подтопленных такие поселки, как Сокуры, Усады, Зимняя Горка, Малые и Большие Кабаны, сообщает kazanreporter.

В Лаишевском районе, который также попал в зону подтопления, глава Ильдус Зарипов провёл совещание прямо на территории детского сада, откуда поступило сообщение о непроходимости из-за талых вод. При этом непосредственно на территории детского сада сухо, проблем нет.

По версии властей, подтопление вызвано аномальной погодой и тем, что поселок находится в низине. Аварийные службы прочистили водопропускные трубы и вырыли котлован, где временно будет скапливаться вода. Летом проведут необходимые работы по недопущению подобного случая, сообщает пресс-служба муниципального района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге подземный переход на проспекте Гагарина залила талая вода. Горожане вынуждены прыгать по шатким доскам, которые бросили в переходе, чтобы была возможность выйти на поверхность с сухими ногами.

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