Москва, , 16:57 — REGNUM В разных районах Москве из-за порывов сильного ветра получили повреждения 48 автомобилей, сообщает 13 марта пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Автомашины повреждены упавшими деревьями и подвесными конструкциями. кроме того, было зафиксировано два случая обрыва электрических проводов.

Выявлено падение 216 деревьев, повреждение кровли 12 зданий и сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Москвы сообщили, что 13 марта из-за сложных погодных условий и порывов ветра погиб человек, а ещё двое получили травмы.

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