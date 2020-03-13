Москва, , 16:30 — REGNUM Десять судов Москвы были эвакуированы в связи с поступившими в них сообщениями о минировании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорсуда.

«Кунцевский, Лефортовский, Чертановский, Басманный, Головинский, Коптевский, Зеленоградский, Измайловский, Щербинский, Савеловский районные суды эвакуируют из-за угрозы взрыва», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, угрозы минирования судов, метро и культурных объектов Москвы и Петербурга поступают с конца 2019 года. Каждый раз выезжая на вызов, специалисты не находили никаких следов взрывчатки.