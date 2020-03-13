Баргузинский район, Бурятия, , 16:18 — REGNUM йБурятские спасатели пришли на помощь местным жителям, которые застряли, пытаясь пересечь Байкал по несанкционированной ледовой трассе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, они ехали из Северобайкальска в Усть-Баргузин.

Однако в 15 км южнее населённого пункта Давша у них сломалась машина. В ходе длительного ремонта, в ней также закончился бензин. Чтобы поймать сотовую связь и вызвать спасателей водителю пришлось пройти некоторое расстояние пешком.

«Два спасателя на вездеходе «Трэкол», подобрав водителя, доехали до машины. Пассажиры находились в удовлетворительном состоянии. Сотрудники МЧС России извлекли транспортное средство из снежного заноса и сопроводили до населенного пункта Монахово», — отметили в ведомстве.

В связи с этом в МЧС также призвали автомобилистов не рисковать, поскольку лёд Байкала в настоящее время покрыт трещинами и сильными переметами.

Кроме того, есть риск провалиться под лёд. Как это произошло в начале февраля с водителем и пассажирами «уазика». Как сообщало ИА REGNUM, им удалось выбраться из тонущей машины и самостоятельно добраться до посёлка. В конце февраля на дно озера отправился Lexus.

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