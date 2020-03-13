Скопинский район, Рязанская область, , 16:16 — REGNUM В полиции установили личности хулиганов, которые повредили несколько надгробий на кладбище в рабочем посёлке Павелец Скопинского района Рязанской области. Ими оказались трое девятилетних школьников местной школы, сообщили 13 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Заявление об осквернении могил поступило в полицию 10 марта. Кто-то повредил 11 могильных крестов, разрушил одну могильную ограду и две надгробные мемориальные плиты. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что к вандализму причастны трое местных школьников. С ними и их родителями проведены профилактические беседы.

Подростков планируют поставить на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних, в отношении родителей примут меры административного воздействия. Решается вопрос о возмещении материального ущерба потерпевшим.