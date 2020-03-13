Волгоград, , 16:04 — REGNUM Врача анестезиолога-реаниматолога избили родственники мужчины, который скончался в железнодорожной больнице Волгограда. У медработника диагностировали сотрясение головного мозга, гематомы.

48-летний мужчина поступил в больницу в ночь с 11 на 12 марта в сопровождении родственников. У пациента весом около 300 кг были проблемы со здоровьем. Ранее его уже направляли в палату интенсивной терапии, назначили лекарства, которые он не стал принимать. После трёх часов реанимационных мероприятий мужчина скончался. Когда врач сообщила об этом родственникам, жена покойного набросилась на реаниматолога. Сотрудники больницы оттащили супругу и вызвали полицию.

Врач прошла судебно-медицинскую экспертизу. У неё диагностировали сотрясение головного мозга, гематомы, женщина находится в нейрохирургическом отделении областной больницы. В полиции проводят проверку, сообщает информационное агентство «Высота 102».