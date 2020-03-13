Ижевск, , 15:39 — REGNUM В Удмуртии вынесли приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») в отношении студентки одного из образовательных учреждений Глазова. Девушка по месту учёбы характеризуется отрицательно, склонна к противоправному поведению, ранее привлекалась к уголовной ответственности за нанесение побоев, приговор суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с испытательным сроком два года, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

В рамках расследования были допрошены потерпевшая женщина-следователь, свидетели. В отношении обвиняемой провели психиатрическую судебную экспертизу. Она полностью признала вину в совершении преступления.

Как сообщало ИА REGNUM 18 декабря девушка была доставлена в отделение полиции за совершении мелкого хулиганства в состоянии алкогольного опьянения. Во время составления протокола об административном правонарушении она стала агрессивно себя вести, нецензурно выражаться. Следователь сделала задержанной замечания, но ей это не понравилось и она, схватив металлический стул, попыталась нанести удар, кинув стул, затем ударила следователя по лицу и пнула в живот. Эти действия остановили полицейские.

Ранее сообщалось, что задержанным являлся мужчина.

Читайте также: В Удмуртии возбудили дело из-за попытки ударить женщину-следователя стулом