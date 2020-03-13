Донецк, , 15:35 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли район Васильевской насосной станции во время визита представителей ОБСЕ и, в частности, координатора группы по экономическим вопросам Ульриха Бранденбурга, сообщили 13 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Вооружённые формирования Украины открыли огонь со стороны населённого пункта Каменка в направлении Васильевки с применением зенитных установок и стрелкового оружия», — сказано в сообщении.

Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ были вынуждены приостановить движение колонны.

По уточнённым данным, в результате обстрела повреждения получило остекление и фасад станции.

Напомним, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР более 100 единиц боеприпасов, включая мины калибра 120 и 82 мм.

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