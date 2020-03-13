Белгород, , 15:34 — REGNUM Во время профилактической беседы 35-летняя женщина ударила инспектора по делам несовершеннолетних в посёлке Северный Белгородской области. В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело, сообщали 13 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Дочь женщины не хотела ночевать дома. 10 марта инспектор ОПДН пришла к женщине для профилактической беседы и пояснила, что в соответствии с законом необходимо обследовать условия жизни несовершеннолетней. Тогда мать ударила представителя власти по лицу.

Женщину допросили, она признаёт свою вину. Следователи сбирают материальную базу для оперативного расследования уголовного дела и направления его в суд.