Казань, , 15:29 — REGNUM Следственные органы возбудили в отношении 24-летней жительницы Сармановского района Татарии уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), сообщают в следственном управлении СК РФ по РТ.

По версии следствия, в 2019—2020 годах, оставаясь наедине с сыном 2016 года рождения, подозреваемая систематически истязала его. На прогулке во дворе толкала его в сугроб, после чего растирала лицо снегом. Еще выяснилось, что она наносила ребенку удары ремнем и рукой. В полицию обратились соседи. Женщина призналась в содеянном, сообщив, что последние два года поведение ребенка выводило ее из себя.

Расследование уголовного дела продолжается, женщина находится под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница Омска и её сожитель признаны виновными в истязании малолетнего сына.

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