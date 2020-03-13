Воронеж, , 15:14 — REGNUM В Воронеже сотрудница одного из крупных банков похитила у пожилой клиентки почти 1,3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 13 марта. В настоящее время подозреваемая в хищении задержана сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным следствия, в 2018—2019 годах 37-летняя сотрудница крупного банка, выяснив, что 81-летняя клиентка с 2014 года не пользуется сберегательным счетом — на него поступала пенсия, однако деньги женщина не снимала — похитила с её счета около 1 млн 250 тыс. рублей. Для этого она подделала подписи клиентки и кассира, и снимала деньги частями. О хищении стало известно, когда родные пожилой женщины подключили к её счёту смс-оповещение, и ей стали приходить сообщение о снятии денег.

«Отделом по расследованию финансовых мошенничеств сфере высоких технологий с использованием мобильных и телефонных сетей на территории г. Воронежа СУ УМВД России по г. Воронежу возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в полиции.

Теперь сотруднице банка грозит до десяти лет колонии.