Кызыл, 13 марта 2020, 15:10 — REGNUM В Туве следователи устанавливают личность мужчину, совершившего преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.
К правоохранителям с заявлением о преступлении обратилась мать девочки. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, а также виновник. Расследование продолжается.
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