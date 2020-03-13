Кызыл, , 15:10 — REGNUM В Туве следователи устанавливают личность мужчину, совершившего преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

К правоохранителям с заявлением о преступлении обратилась мать девочки. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, а также виновник. Расследование продолжается.

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