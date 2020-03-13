Москва, , 15:02 — REGNUM Следователи начали доследственную проверку по факту гибели мужчины в результате падения дерева на его автомобиль на востоке Москвы. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба следственного управления СКР по столице.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают специалисты, проводятся проверочные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, двигавшийся по улице, и пробило крышу машины. Водитель потерял сознание, автомобиль проехал еще около 200 метров и протаранил другие авто. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

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