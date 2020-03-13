Тамбов, , 15:02 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 78-летнего пенсионера в селе Новоархангельское Первомайского района Тамбовской области арестован по решению суда, сообщили 13 марта в Следственном управлении Следственного комитета по региону.

Уголовное дело по статье об убийстве было возбуждено после того, как 9 марта при тушении пожара в жилом доме было обнаружено обгоревшее тело хозяина дома. По подозрению в совершении преступления был задержан 62-летний сосед убитого.

По версии следствия, причиной убийства стал бытовой конфликт между соседями. Подозреваемый обвинил пенсионера в том, что он у него якобы украл сувенирный кинжал. В пылу ссоры мужчина схватил нож и несколько раз ударил соседа, а когда увидел, что он скончался, поджёг дом и скрылся.

«В настоящее время по ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СКР.