Верхний Тагил, Свердловская область, , 14:59 — REGNUM На Урале задержан житель Верхнего Тагила по подозрению в нападении на сотрудника полиции (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

«В настоящее время по уголовному делу следователем СКР проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, в одну из ночей в феврале 2020 года подозреваемый распивал спиртные напитки и нарушал покой жильцов дома по улице Медведева в Верхнем Тагиле. На место прибыл участковый уполномоченный, который потребовал от гражданина прекратить нарушать общественный порядок. Однако подозреваемый повёл себя агрессивно и бросил в сотрудника полиции предмет кухонной утвари (кастрюлю).