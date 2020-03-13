Тюмень, , 14:37 — REGNUM В Тюмени бывшему начальнику УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову продлили срок домашнего ареста на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Тюмени 13 марта 2020 года.

Напомним, Юрий Алтынов арестован 22 ноября 2019 года по обвинению во взятках в виде подарков на общую сумму более 400 тыс. рублей.

На время ареста Юрию Алтынову разрешили прогулки, на которых настаивал его защитник.

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